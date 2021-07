La Polizia di Stato di Latina, nella serata di ieri, ha dato esecuzione ad una misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP presso il Tribunale di Latina, su richiesta della Procura di Latina, nei confronti di un 37enne tunisino, pregiudicato ed irregolare sul territorio nazionale, responsabile di stalking ai danni della ex compagna.

Le indagini sono state svolte dalla Squadra Mobile che, insieme a numerose testimonianze raccolte, ha accertato come l'uomo avesse violato più volte il divieto di avvicinamento alla persona offesa, misura alla quale era sottoposto dallo scorso 05 luglio.

Nei giorni scorsi, pienamente a conoscenza dei movimenti della ex compagna, si è avvicinato in due occasioni alla donna, importunandola e chiedendole più volte di ritirare la denuncia sporta nei suoi confronti: i suoi comportamenti hanno ulteriormente intimidito la vittima, molto spaventata per la sua incolumità personale.