Norma libera dal Covid. Lo annuncia il sindaco Gianfranco Tessitori con un post su Facebook: "Siamo felici, anzi felicissimi di dire che finalmente siamo un paese #COVIDFREE. L' 11 marzo 2020 l'OMS ha dichiarato lo stato di pandemia, da quella data ad oggi sul nostro territorio, purtroppo, non sono mai mancati cittadini positivi al Sars-Cov-2. Il 17 luglio, solo due giorni fa, si è negativizzato l'ultimo paziente positivo. Grazie a tutti i cittadini che hanno agito e agiscono con senso di responsabilità, vi chiediamo di mantenere alta l'attenzione perché purtroppo il covid non è ancora sconfitto. Grazie a tutti i medici di base che in questo periodo così difficile, hanno saputo assistere i pazienti con professionalità e umanità. Grazie a tutti. Il Sindaco".