Con l'inizio degli esodi estivi sono stati intensificati i controlli della Polizia Stradale, soprattutto per il contrasto alla guida in stato di ebrezza alcolica e sotto effetto di sostanze stupefacenti. Complessivamente, nella settimana dal 12 al 18 luglio, sono state 1420 le sanzioni elevate per infrazioni al Codice della Strada, con 30 patenti e 65 carte circolazione ritirate e 100 controlli per alcoltest di cui 12 denunciati perché con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

L'attività più intensa è stata sviluppata, nel fine settimana, nelle zone della movida sul litorale di Nettuno, Anzio e Civitavecchia dove sono stati complessivamente controllati 78 automobilisti, di cui 48 sottoposti ad alcoltest.

I controlli continueranno incessanti per tutto il periodo estivo e soprattutto nelle zone di ritrovo diurne e notturne per garantire la sicurezza di tutti gli automobilisti.