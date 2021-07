Sono 50 i nuovi casi di coronavirus in provincia di Latina. Una nuova, seppur lieve, impennata dei contagi in provincia di Latina che dopo settimana di curva radente verso lo zero, nelle ultime 24 ore ha visto raddoppiati i positivi sul territorio pontino rispetto agli ultimi due giorni. Particolarmente sotto controllo la situazione dei cluster di Formia (14 casi oggi) e Aprilia (8 casi). A Latina si registrano 4 positivi, mentre a Gaeta continua il trend con 7 contagiati. Si registra un solo ricovero per Coronavirus e nessun decesso. Sono stati 5.984 i vaccinati nelle ultime 24 ore e 38 le persone giudicate guarite.

Aprilia 8

Bassiano

Campodimele

Castelforte

Cisterna di Latina

Cori

Fondi

Formia 14

Gaeta 7

Itri 1

Latina 4

Lenola 1

Maenza

Minturno 5

Monte San Biagio

Norma

Pontinia

Ponza

Priverno 3

Prossedi

Roccagorga

Rocca Massima

Roccasecca dei Volsci

Sabaudia

San Felice Circeo 1

Santi Cosma e Damiano

Sermoneta

Sezze 2

Sonnino

Sperlonga 2

Spigno Saturnia

Terracina 2

Ventotene

TOTALI 50