La scogliera realizzata dalla Regione Lazio davanti alla spiaggia di Frontone non potrà più essere usata dai bagnanti. Il sindaco Francesco Ferraiuolo, ha firmato un'ordinanza con cui si interdice la scogliera. Un provvedimento questo emesso in quanto nelle ultime settimane si sono registrati degli incidenti in cui i bagnanti sono rimasti feriti. A causa della posizione scomoda i soccorsi si sono rivelati difficoltosi. La scogliera è stata realizzata qualche anno fa nell'ambito di un intervento di consolidamento della scarpate e dei versanti interni in località Frontone. Si trattata di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. In questo contesto la Regione Lazio nel periodo compreso tra il maggio 2014 e maggio 2019 ha attuato presso l'arenile tale intervento di realizzazione della scogliera. I massi venivano caricati al porto di Formia e trasportati via mare. Numerosi i viaggi che ci sono voluti per potere realizzare tale scogliera imponente. Nell'ordinanza si chiede al soggetto attuatore di realizzare sorte di passerelle per facilitare l'accesso. In attesa di ulteriori provvedimenti la scogliera resta interdetta.