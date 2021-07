Un violento incendio è divampato oggi pomeriggio in via del Mare a Latina. Le fiamme si sono sviluppate ai lati della strada, tra il rondò di via Nascosa e quello per Borgo Sabotino.

All'altezza di via Cerreto Alto, il rettilineo che porta alla Marina è stato chiuso in via precauzionale dalle forze dell'ordine.

Le fiamme alimentate anche dal forte vento, nel giro di pochissimo tempo hanno provocato disagi alla circolazione e in cielo si è alzata una densa colonna di fumo. Sul luogo dell'incendio oltre ai vigili del fuoco gli agenti della Squadra Volante.