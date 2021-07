"Agostino Riccardo e Renato Pugliese mi furono presentati all'epoca e non conoscevo nemmeno i loro nominativi. Li ho riconosciuti in seguito, dopo aver letto i nomi sulla stampa. Sono totalmente estraneo ai fatti che mi vengono contestati". Lo ha detto il parlamentare europeo della Lega Matteo Adinolfi nell'interrogatorio di oggi davanti ai magistrati della Dda di Roma. E' stato interrogato per circa 2 ore dai pm . Matteo Adinolfi è indagato nell'ambito dell'inchiesta per scambio elettorale politico mafioso in occasione dell'elezione amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale di Latina del 5 giugno 2016. A condurre l'atto istruttorio il pm di Roma, Corrado Fasanelli, titolare del fascicolo insieme a Luigia Spinelli, e il pm di Latina, Claudio De Lazzaro.

Adinolfi era accompagnato dai suoi legali, gli avvocati Luca Giudetti e Guerrino Maestri. "Depositeremo una memoria difensiva nei prossimi giorni", hanno spiegato i difensori. Adinolfi ha inoltre aggiunto rispetto ai fatti che gli vengono contestati: "C'era una netta distinzione tra chi si occupava dell'organizzazione e di chi come me e' stato chiamato invece a dare um contributo nella formazione delle liste - dice Adinolfi -. Se c'e' stato voto di scambio, e' avvenuto tutto a mia insaputa"