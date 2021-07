L'allarme da parte di un pensionato per la sparizione del figlio 46enne. Ad aggravare il timore dell'anziano, oltre ad almeno un precedente tentativo di suicidio da parte del figlio, anche la sparizione da casa di uno dei suoi fucili detenuti regolarmente. Ore concitate questo pomeriggio a Cori dove i Carabinieri del Comando stazione e gli agenti del Commissariato di Cisterna hanno battuto, letteralmente palmo a palmo, le vie del centro storico nella parte alta del paese alla ricerca di un 46enne che girava armato. «Conosciamo il soggetto e sappiamo che in altre occasioni avrebbe palesato qualche fragilità» ci conferma il sindaco Mauro De Lillis che ha voluto personalmente rendersi conto della situazione e ha effettuato diversi sopralluoghi in paese. Poco fa la svolta: i carabinieri che tenevano sotto controllo la casa della madre, hanno notato un soggetto che si avvicinava al citofono: era il 46enne. Del fucile ancora nessuna traccia. L'uomo è stato trasferito in caserma e poi affidato alle cure del personale medico e al momento è in fase di valutazione la denuncia o anche l'arresto.