Tragedia alle 4 del mattino a Pomezia, sul tratto di lungomare che porta da Torvaianica a Pomezia, dove un 32enne ha perso la vita a seguito di un incidente.

Con lui in auto due ragazze, che sono state trasportate d'urgenza in ospedale, ma non sarebbero in pericolo di vita. Si indaga sulle cause dell'incidente, avvenuto all'altezza del lungomare delle Maduse, dove il ragazzo ha perso il controllo dell'auto finendo contro due auto parcheggiate. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, i carabinieri di Pomezia. La salma del ragazzo è stata trasportata all'istituto di medicina di Tor Vergata per l'autopsia.