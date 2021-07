Al 79enne sono state comunque ritirate, in via cautelativa, anche le altre armi e munizioni legittimamente detenute.

In particolare il predetto, a seguito di una lite familiare, sottraeva al padre 79enne un fucile del tipo doppietta calibro 12, 6 cartucce calibro12, 1 cartuccia calibro 20, 3 coltelli a serramanico della lunghezza di lama rispettivamente di 20 centimetri, 10 centimetri e 8 centimetri, tutte armi regolarmente detenute dal genitore.

Nel corso della serata di ieri, a Cori, i carabinieri del locale comando stazione, a conclusione di accurate ricerche e mirate indagini, rintracciavano e traevano in arresto un 45enne del luogo per il reato di detenzione illegale di armi.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli