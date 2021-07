La scorsa notte, a Latina, i carabinieri del locale Nucleo Operativo e Radiomobile, coadiuvati dai colleghi del nucleo carabinieri Aeronautica Militare di Borgo Piave, intervenuti a seguito di richiesta giunta al 112, traevano in arresto un 36enne ed un 24enne, entrambi del posto, per il reato di tentato furto aggravato in concorso.

In particolare, i predetti venivano bloccati dai militari operanti mentre tentavano di asportare un ciclomotore, dopo averne cercato di forzare il blocco a sterzo.

Gli arrestati saranno sottoposti a rito direttissimo nella giornata di domani.