"L'Rt nel Lazio è all'1,18%, più basso della media nazionale. Oggi superate le 6,5 milioni di somministrazioni complessive di vaccino, oltre il 60% dei cittadini adulti ha completato il percorso vaccinale. Da ieri sera 38mila nuove prenotazioni per la prima dose di vaccino. Un incremento medio giornaliero quadruplicato rispetto alla settimana scorsa".

Oggi su oltre 10mila tamponi nel Lazio (-96) e oltre 20mila antigenici per un totale di oltre 30mila test, si registrano 854 nuovi casi positivi (+62), 1 decesso ( = ), i ricoverati sono 183 (+33), le terapie intensive sono 30 (+1), i guariti sono 107. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 8,2% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,8%. I casi a Roma città sono a quota 544. Lo comunica in una nota l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

