Una vettura si ribalta sulla Pontina all'altezza dello svincolo per Conforama e sull'altra carreggiata, praticamente alla stessa altezza, tre auto si tamponano: traffico paralizzato sulla 148.

Il doppio incidente si è verificato oggi pomeriggio nel territorio di Aprilia, prima una vettura che procedeva in direzione Roma si è ribaltata per motivi ancora da accertare e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale, pochi minuti dopo praticamente alla stessa altezza ma in direzione Latina (all'altezza dello svincolo per Esselunga) c'è stato un secondo incidente: un tamponamento tra 3 auto distratte dalla vettura ribaltata sull'altra carreggiata. Sul posto è arrivata anche un'ambulanza del 118.

L'incidente in direzione Roma ha comportato la chiusura di un tratto della Pontina (dallo svincolo di viale Europa allo svincolo per via Mascagni) e la deviazione delle auto in transito sulle complanari della 148 per la rimozione del mezzo ribaltata, una chiusura che ha paralizzato per ore il traffico sia sulla strada regionale, con ripercussioni anche su viale Europa e via Toscanini.