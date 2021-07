Un cinquantenne di Spigno Saturnia è stato trasferito in eliambulanza al San Camillo di Rima, in seguito ad un incidente avvenuto sulla 630 che collega Formia a Cassino. L'uomo era in sella alla sua bicicletta quando, per cause ancora in corso da parte dei Carabinieri, è stato urtato dal carrello di un trattore che lo stava sorpassando

. Il ciclista è caduto sul selciato riportando varie ferite. Sul luogo dell'incidente, avvenuto in territorio di Spigno Saturnia, è giunto il personale sanitario del 118 che ha disposto il trasferimento nel nosocomio romano. Le condizioni del ferito sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.