Una notte movimentata, quella tra venerdì e sabato a Ponza, culminata con un arresto da parte dei carabinieri dell'isola. L'intervento dei militari della locale stazione carabinieri è stato richiesto in quanto un uomo, secondo quanto accertato dagli stessi carabinieri, infastidiva ripetutamente le numerose persone presenti con atteggiamenti provocatori cercando altresì di danneggiare alcune autovetture parcheggiate in quella zona. Proprio residenti e proprietari delle vetture hanno contattato telefonicamente il 112 con gli uomini dell'Arma che si sono prontamente portati in località banchina nuova. Lì hanno tratto in arresto nella flagranza dei reati di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale un 42 enne di Roma, Massimiliano Minnocci, conosciuto anche come "Er brasiliano", già sottoposto a provvedimento di avviso orale.

L'uomo, conosciuto dalle forze dell'ordine è un noto personaggio, anche influencer e con partecipazioni televisive, autore di un libro sulla sua storia.