Alla fine i magistrati hanno deciso che il ricorso è inammissibile in quanto viene proposto un motivo non consentito dalla legge. Nelle motivazioni i giudici Eduardo De Gregorio, presidente e Michele Romano relatore, hanno rigettato il ricorso condannando l'imputato anche alle spese legali. L'uomo era stato fermato al termine di un rocambolesco inseguimento tra il centro di Latina e la periferia e aveva anche tentato di speronare la pattuglia della polizia.

