Tragedia in vacanza, in un incidente stradale in Val Pusteria muore una donna di Cisterna, Loredana D'Achille. Il tremendo scontro nel quale ha perso la vita la donna, originaria di Le Castella, si è verificato ieri alle ore 10.30 sulla statale 49 della Pusteria, nel territorio di Villabassa, piccolo comune della provincia di Bolzano in Alto Adige.

La donna si trovava su un'Audi A3, alla guida il suo compagno - un 61enne originario di Anzio - che procedeva in direzione Monguelfo-Dobbiaco. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'Audi A3 - per cause ancora da accertare - abbia perso il controllo della vettura, urtando la parte posteriore di una Renault Megane guidata da un 63enne di origine tedesche, che a sua volta ha compiuto un testacoda schiantandosi contro un Fiat Doblò. Tuttavia la dinamica è ancora in fase di accertamento. Un incidente tremendo, un impatto violentissimo che ha visto le persone coinvolte rimanere incastrate nelle lamiere. Per liberarli i vigili del fuoco di Villabassa, Dobbiaco e Monguelfo accorsi prontamente sul posto sono dovuti intervenire con le pinze e un divaricatore idraulico.