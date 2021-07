Cresce il numero dei posti letto occupati da pazienti Covid all'ospedale Santa Maria Goretti. Dopo settimane in cui è stato registrato un costante calo delle ospedalizzazioni seguìto da un lungo periodo di stabilità, il conto dei ricoverati Covid è tornato a salire. Lo ha fatto lentamente, ma con un andamento più o meno costante. L'ultimo dato sui ricoveri fornito dalla Asl risaliva al 6 luglio, quando erano soltanto 4 i posti letto occupati dai pazienti infettati dal virus. Il dato fornito ieri in merito al conto delle persone ospedalizzate, a distanza di tre settimane da quello precedente, evidenzia come il numero dei pazienti Covid si sia quadruplicato: sono 19 i posti letto attualmente occupati da persone malate di Coronavirus, curate nel reparto di malattie infettive. I ricoveri sono saliti ad una media di cinque a settimana: un numero molto basso rispetto ai picchi dei mesi passati, ma che rispecchia l'aumento dei contagi di questi giorni.

Un aumento registrato non solo a livello provinciale. Secondo i dati forniti dall'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, in tutto il Paese per la prima volta, dopo svariate settimane, si è registrato un aumento che ha portato a raggiungere il 3% delle ospedalizzazioni Covid. Un dato quasi irrilevante, ma che merita comunque di essere attenzionato soprattutto considerando l'aumento dei contagi.

Anche nel Lazio la saturazione dei reparti ospedalieri è ferma al 3%: 1% in più rispetto alla media nazionale per quanto riguarda le terapie intensive, ma in linea con la media del Paese per quanto riguarda l'occupazione dei reparti di area non critica.

Nella giornata di oggi, 27 luglio, si registra un calo di contagi con 23 casi. Tre i ricoveri, otto i guariti, questo il quadro comune per comune

Aprilia 2

Bassiano

Campodimele

Castelforte 1

Cisterna di Latina

Cori 1

Fondi 3

Formia 3

Gaeta 3

Itri 1

Latina 3

Lenola 1

Maenza

Minturno

Monte San Biagio 1

Norma

Pontinia

Ponza

Priverno

Prossedi

Roccagorga

Rocca Massima

Roccasecca dei Volsci

Sabaudia

San Felice Circeo 1

Santi Cosma e Damiano 2

Sermoneta

Sezze

Sonnino

Sperlonga

Spigno Saturnia

Terracina 1

Ventotene

TOTALI 23