Accusa un malore mentre nuota, muore un 82enne. La tragedia si è verificata oggi pomeriggio, attorno alle 18 e 30, sul litorale di Sperlonga. Vittima un anziano di Roma. È stata la compagna ad allertare i bagnini avendo visto che l'uomo era in difficoltà. I soccorsi sono stati immediati. È stato allertato anche il personale del 118, giunto sul posto con autoambulanza ed elisoccorso. Medici e infermieri hanno cercato di fare il possibile ma purtroppo alla fine non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sul posto, oltre ai soccorritori, anche i carabinieri della Stazione di Sperlonga, quelli di Fondi e la capitaneria di porto di Gaeta.

