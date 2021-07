Giornata decisamente complicata quella di oggi per i Vigili del Fuoco e per decine di volontari di diversi gruppi di Protezione Civile locali impegnati, sin dalla tarda mattinata, su diversi roghi che sono stati accessi sulle colline dei Lepini. Tra le zone più colpite spicca Roccagorga, che dopo aver dovuto fare i conti con i danni provocati dagli incendi di monte La Difesa (investito dalle fiamme in due distinte occasioni a distanza di 3 giorni) e della zona a ridosso della collina SantAngelo, ieri si è trovata con fiamme altissime nella parte bassa di Monte Frentano. Intorno alle 12, infatti, un violento incendio, spinto anche da un leggero vento che riusciva ad alimentare le fiamme, ha avvolto larea, per spegnere la quale si è dovuti ricorrere a ben due elicotteri, che tra Prati (dove si trova la vasca a disposizione dei Vigili del Fuoco) e la zona delle fiamme hanno fatto una vera e propria staffetta riuscendo dopo diverse ore e decine di lanci precisi a domare le fiamme, mentre a terra il personale dei Vigili del Fuoco e i volontari di diverse Protezioni Civili si occupavano di tenere docchio la corsa delle fiamme verso alcune case poste nelle vicinanze. Mentre le fiamme a Roccagorga stavano per essere spente, intorno alle 18, a qualche chilometro in linea daria, ma stavolta nel territorio di Sezze, iniziava un altrettanto violento incendio a Monte Trevi, dalla parte di versante della collina che guarda verso i Colli. Incendio ancora in corso e che lambisce le abitazioni.