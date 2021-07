Altre 480 dosi somministrate ieri agli indiani di San Felice che hanno ricevuto l'iniezione del monodose Johnson&Johnson presso l'area La Torre di Borgo Montenero. Sommate alle oltre 500 dosi somministrate martedì, fanno mille vaccinazioni in due giorni. Un risultato importante per quanto riguarda la vaccinazione della comunità Sikh che sta riguardando non solo le persone regolari ma anche quelle senza permesso di soggiorno. Tra Campoverde, Sabaudia e Bella Farnia, Terracina Fondi e, appunto, San Felice sono stati raggiunti numeri impensabili alla vigilia. Oggi il camper resterà fermo ai box (a San Felice c'è la festa patronale), ma riprenderà il suo cammino domani, sempre a Borgo Montenero nell'area La Torre, dove è in programma il terzo e ultimo giorno della tappa sanfeliciana del vax tour.