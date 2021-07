E' un'estate di emergenze per i vigili del fuoco della nostra provincia e in particolare nel capoluogo. Bruciano in questi momenti larghi tratti di campagna tra borgo Carso e Borgo Podgora, con le fiamme che purtroppo stanno lambendo pericolosamente anche alcune abitazioni che sono state evacuate. Sul posto i vigili del fuoco che stanno arginando il vasto rogo che ha distrutto un pollaio di un'abitazione. Giornate roventi, con il caldo torrido, il vento e la disattenzione di alcuni che potrebbe aver provocato l'ennesima emergenza.