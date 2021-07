Un anziano si era allontanato questa mattina sul lungomare di San Felice Circeo, nella zona di Rio Torto, facendo perdere per ore le proprie tracce. Sono stati i familiari dell'uomo, non trovandolo più, a lanciare l'allarme.

Immediatamente i carabinieri hanno attivato il piano utilizzato nel caso di persone scomparse e che ha visto coinvolti, oltre ai militari dell'Arma della Stazione, la capitaneria di porto, la protezione civile comunale, la polizia locale e gli operatori del servizio di salvamento della Blue Work Service che operano sul litorale di San Felice Circeo.

Le ricerche sono andate avanti per circa quattro ore, quando poi l'anziano è stato trovato nella zona di foce Sisto, a diversi chilometri di distanza dal punto da cui si era allontanato, dove era arrivato a piedi camminando lungo l'arenile. L'uomo è in buone condizioni di salute ed è stato riaccompagnato dai carabinieri presso la struttura alberghiera in cui alloggia.