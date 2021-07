Tanta paura, ieri pomeriggio a Scauri di Minturno, per una donna, salvata dai carabinieri mentre la casa andava a fuoco.

L'incendio, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, si è sviluppato un incendio all'interno di una villa di proprietà di una signora di 79 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Scauri e della Sezione Radiomobile del Norm della Compagnia di Formia, che sono riusciti a mettere in salvo la donna, mentre le operazioni di spegnimento venivano effettuate dai vigili del fuoco di Gaeta.

Fortunatamente, la signora non ha riportato traumi o lesioni, mentre la struttura è stata gravemente danneggiata.