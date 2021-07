Si scontrano lungo la Pontina e mandano il tilt il traffico veicolare in direzione di Latina. L'incidente si è verificato intorno alle ore 18.00 al chilometro 36 della strada regionale, al confine tra i comuni di Aprilia e di Ardea. Due auto tra le quali una Mercedes Smart, per cause ancora tutte da accertare, si sono scontrate e a causa del tamponamento i mezzi sono rimasti fermi diversi minuti sulla corsia sud.

Nessuna grave conseguenza per gli occupanti, nessuno dei quali è rimasto ferito, tuttavia il sinistro ha causato un impatto forte sul traffico veicolare, con code e rallentamenti in direzione del capoluogo pontino durante oltre un'ora e che hanno reso necessario anche l'intervento degli agenti Polizia Stradale di Aprilia che hanno eseguito i rilievi.