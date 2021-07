Nella serata di ieri, alle 22 circa a Gaeta, i carabinieri della locale Tenenza, in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Gaeta e i vigili del fuoco, sono intervenuti in località Montagna Spaccata, per un'operazione di soccorso.

Infatti, lungo il Sentiero delle Falesie, sono stati ritrovati tre giovani scalatori, che non riuscivano a terminare la discesa in cordata del sentiero a causa della scarsa luminosità.