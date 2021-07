La curva del contagio in provincia di Latina resta stabile. Oggi il bollettino della Asl pontina recita 47 nuovi positivi al covid 19 registrati nelle ultime 24 ore. Non ci sono vittime, mentre c'è stato un solo ricovero. Record di giornata che spetta a Latina e Formia con 8 casi a testa. Ci sono 4 casi ad Aprilia, 3 a Sabaudia e al Circeo. 4.852 i vaccinati, 7 le persone giudicate guarite. Questo il dettaglio dei contagi comune per comune.

Aprilia 4

Bassiano

Campodimele

Castelforte

Cisterna di Latina 2

Cori

Fondi 1

Formia 8

Gaeta 1

Itri

Latina 8

Lenola

Maenza

Minturno 2

Monte San Biagio

Norma

Pontinia

Ponza

Priverno 1

Prossedi

Roccagorga

Rocca Massima 1

Roccasecca dei Volsci

Sabaudia 3

San Felice Circeo 3

Santi Cosma e Damiano 2

Sermoneta 1

Sezze 8

Sonnino

Sperlonga

Spigno Saturnia

Terracina 2

Ventotene

TOTALI 47