** Operazione Delta, vaccino itinerante, programma in corso di aggiornamento:

** benemerenze a personale impegnato nel contrasto al covid: oggi consegne a Asl Roma 3 presso il cpo di Ostia. Nei prossimi giorni verranno consegnati anche ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e ai farmacisti che si sono distinti per l'impegno durante la pandemia. Consegne già effettuate: Policlinico Umberto I Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata, Rieti, Viterbo, Latina, Laziocrea, Asl Roma 6, Ares 118, Policlinico Gemelli, Asl Roma 5, Frosinone, Ifo, Asl Roma 1 E Asl Roma 2, San Camillo, Al Policlinico Tor Vergata E All'istituto Zooprofilattico Sperimentale. Riguarderà Tutte Le Asl, Le Aziende Ospedaliere, Gli Ircss, I Policlinici Universitari Pubblici E Privati.

Coronavirus: D'Amato, "oggi su oltre 11mila tamponi nel lazio (+850) e oltre 20mila antigenici per un totale di oltre 32mila test, si registrano 742 nuovi casi positivi (-103), 3 decessi (-1), i ricoverati sono 287 (-3), le terapie intensive sono 45 (+1) i guariti sono 188. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 6,4% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,3%. I casi a Roma città sono a quota 465 (-103 rispetto a sabato scorso)

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli