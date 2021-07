Dopo mesi di "tregua", un'altra esplosione nella notte a Fondi. Una bomba carta, attorno alle due della notte fra venerdì e sabato, ha danneggiato un veicolo che era parcheggiato in via Mola della Corte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza e i colleghi del Norm di Terracina. Gli investigatori, coordinati dalla Compagnia di Terracina, hanno repertato alcuni frammenti dell'ordigno rudimentale. Nell'area sono installate anche delle telecamere i cui filmati sono ora al vaglio delle forze dell'ordine.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli