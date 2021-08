Necessario l'intervento di un'eliambulanza atterrata in spiaggia. Sul posto i Carabinieri di Sabaudia e i volontari Anc coordinati dal maresciallo Cestra

Era praticamente privo di sensi quando alcuni bagnanti si sono accorti che qualcosa non andava. È quanto accaduto questa mattina sul lungomare di Sabaudia dove un turista 70enne di Tivoli è stato soccorso mentre stava facendo un bagno.

