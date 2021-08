Boom di multe per il parcheggio selvaggio sulla duna alla Marina di Latina nel rettilineo che da Rio Martino porta verso Sabaudia. Le oltre 250 contravvenzioni elevate dall'inizio della stagione estiva, equivalgono ad un aumento consistente rispetto all'anno scorso. Quanto? Almeno il 30%. La maggior parte degli automobilisti sanzionati ignora le norme a tutela della fascia protetta in quasi tutte le ore: dalla mattina per chi va al mare anche con i bambini e non trovando posto sulle strisce blu lascia il veicolo in un'area vietata, a chi sceglie il pomeriggio o la sera.

Sono stati i carabinieri della stazione di Fogliano - diretti dal tenente colonnello Katia Ferri e coordinati dal comandante Giannantonio Baratto - nel corso del servizio mirato, ad intervenire a più riprese e in un secondo momento a sanzionare bagnanti e turisti, alcuni provenienti da fuori dalla provincia di Latina che hanno invaso la duna, parcheggiando sul lato che affaccia al mare. Anche l'anno scorso erano state elevate molte sanzioni di natura amministrativa e c'era aria di record, quest'anno invece i numeri sembrano destinati a crescere di più anche per la presenza di più persone che frequentano uno tra i tratti più selvaggi e belli della costa pontina, dove da una parte c'è il mare e dall'altro il Lago di Fogliano.

In molti casi tra i trasgressori c'erano parecchi giovani e alcune coppie che approfittando del tramonto, si sono posizionate con l'auto in una zona off limits per scendere in spiaggia e scattare una foto. Anche qui verbale da 50 euro e una scusa al volo: «Siamo scesi solo per un attimo».

C'è da sottolineare che se quella dell'anno scorso rischiava di diventare l'estate dei record per le multe per la sosta selvaggia sulla duna, questa stagione ha superato la precedente con un incremento consistente e che i militari continuano a monitorare per mettere un freno ad una cattiva abitudine.

