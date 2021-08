"Osserviamo una frenata del trend dei casi positivi (-122 su base settimanale) che ci aspettiamo sia confermata anche nei prossimi giorni. Entro le prossime 72 ore tornerà operativa la modalità di prenotazione per i vaccini, la cui campagna non si è mai interrotta: fino al 13 agosto oltre 500mila cittadini hanno già prenotato e possono recarsi nei centri di somministrazione nella data e nell'orario già indicato".

Oggi si registrano 421 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (+129), 3 i decessi (+1) i ricoverati sono 357 (+36), le terapie intensive sono 50 (+2). I casi a Roma città sono a quota 205. Lo comunica in una nota l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli