Tremendo incidente poco fa dopo le 19 all'incrocio tra via Toscanini e via Palermo, coinvolti una Opel Corsa e uno scooterone che si sono scontrati per motivi ancora da accertare. Nell'impatto a riportare le ferite maggiori è stato il conducente dello scooter, un uomo di 34 anni, trasportato in codice rosso al pronto soccorso del Città di Aprilia.

L'uomo era comunque vigile e cosciente, ma si sospetta una frattura al braccio. Sul posto gli agenti della polizia locale di Aprilia che stanno eseguendo I rilievi e i volontari dell'Anc per gestire il traffico che si è formato su via Toscanini.