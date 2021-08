Un incidente stradale è avvenuto questa sera, poco prima delle 22 in via del Lido a Latina, all'altezza di strada Cerreto Alto.

Per cause in fase di accertamento sul lungo rettilineo che porta alla Marina, a poca distanza anche dall'incrocio per Prati di Coppola, due auto si sono scontrate frontalmente, si tratta di una Nissan Micra condotta da un uomo e di una Chevrolet guidata da un ragazzo, quest'ultima vettura è uscita fuori strada ed è finita su un albero.

Subito è scattato l'allarme alla sala operativa del 118, si trattava di due codici rosso, della massima urgenza. I due feriti sono stati trasportati in ospedale al Santa Maria Goretti e fortunatamente non sembrano essere in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente gli agenti della Squadra Volante e la polizia stradale di Aprilia che sta rilevando l'incidente per stabilire l"esatto punto di impatto tra i veicoli.