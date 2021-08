Sotto sequestro un maxi insediamento di immobili ritenuti abusivi. E' in corso l'operazione della Guardia di Finanza di Cassino su mandato della Procura di Cassino che ha portato avanti l'inchiesta. Nel mirino 17 case, tra monolocali e villette abusive che si trovano tra il parco archeologico e parco della Riviera di Ulisse. Sono 33 le persone indagate.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli