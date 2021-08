In particolare, il predetto, dopo averne rotto il finestrino, tentava di rubare l'autovettura di un 56 enne di Velletri, ma veniva interrotto dalle urla del proprietario e si dava alla fuga. L'uomo veniva però raggiunto dal personale operante che lo bloccava nonostante opponesse un'energica resistenza.

La scorsa notte, a Latina, i carabinieri della locale Sezione Radiomobile del Norm, hanno tratto in arresto un 49enne di Priverno resosi responsabile del reato di tentato furto aggravato, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli