Dall'analisi dei dati elaborati dal Ministero della Salute, che ha individuato circa 750.000 minorenni quali soggetti a rischio, si rileva un continuo aumento delle giovani consumatrici, che superano i loro coetanei. Una delle pratiche maggiormente diffuse tra i giovani e giovanissimi, e purtroppo tra le più dannose, è il binge drinking – l'abbuffata alcolica, ovvero il bere per ubriacarsi con 6 o più bicchieri di bevande alcoliche in un'unica occasione, che spesso portano a situazioni di intossicazione.

Le indagini della Polizia hanno permesso di accertare che una donna, eludendo i divieti per la vendita di superalcolici ai giovanissimi, ha acquistato una bottiglia di vodka per poi cederla alle ragazze che l'hanno bevuta all'interno di un parco del capoluogo.

