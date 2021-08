È stata aperta pochi minuti fa, al Museo Cambellotti di Latina, la camera ardente per lo scrittore premio Strega Antonio Pennacchi, deceduto nella giornata di ieri, a 71 anni, a causa di un malore.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli