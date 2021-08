Dal Palazzo di Giustizia in Piazza Buozzi all'ingresso della Procura della Repubblica. Non si fermano gli operatori del Centro Commerciale Morbella e i dipendenti del supermercato Conad, ospite della struttura, protagonisti di una manifestazione per tenere alta l'attenzione sulle loro istanze.

La protesta, ieri, si è infatti spostata in via Ezio, dove gli operatori hanno chiesto un incontro con il Procuratore, purtroppo assente, ma ottenendo un appuntamento nei prossimi giorni con il Sostituto Procuratore Giuseppe Miliano.

Le due strutture sono state presidiate (una lunedì scorso, l'altra ieri), in quanto nei mesi scorsi destinatari delle denunce e degli esposti di gran parte dei consorziati, il cui scopo era adottare iniziative per riordinare il consiglio di amministrazione del Com, ossia il Consorzio Operatori Morbella.

Alla base delle proteste la nota chiusura della struttura commerciale di via Picasso, destinataria di un'ordinanza firmata a fine luglio dal dirigente del serivzio Suap del Comune, a margine di un sopralluogo effettuato a giugno dai vigili del fuoco. Infatti, il controllo degli uomini del 115 aveva fatto rilevare diverse criticità in materia di sicurezza e normativa anticendio, tanto che dal 23 luglio scorso sono stati chiusi. Soltanto otto attività sono state riaperte pochi giorni fa, poiché distanti dal blocco maggiormente compromesso.