Una folla commossa e composta ha partecipato alle esequie di Antonio Pennacchi, lo scrittore e Premio Strega di Latina che si è spento all'età di 71 anni a causa di un infarto. Il feretro è stato accompagnato a spalla in quei pochi metri che separano il museo Cambellotti, dove era stata disposta la camera ardente, e la cattedrale di San Marco, dove sono stati officiati i funerali. Famiglia, istituzioni, parenti e tanti cittadini che hanno voluto tributare l'ultimo saluto al "maestro" si sono ritrovati in piazza San Marco dove sono state predisposte delle sedie anche all'esterno. L'ingresso alla chiesa è stato infatti contingentato a causa dell'emergenza covid.

