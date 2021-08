In particolare, il predetto, a seguito di una perquisizione domiciliare disposta dalla Procura della Repubblica di Latina, veniva trovato in possesso di una pistola marca Ft, modello gt28, cal.8, con matricola abrasa e canna modificata e 2 proiettili cal. 6,35.

Ieri pomeriggio, ad Aprilia, i carabinieri della locale Stazione, hanno tratto in arresto un 51enne del posto, per essersi reso responsabile dei reati di detenzione illegale di armi e munizionamento e di detenzione abusiva di armi.

