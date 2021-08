Un impatto con il camion che non gli ha lasciato scampo. Tragedia questo pomeriggio in via Nettuno dove ha perso la vita un uomo di 50 anni, rimasto vittima di un incidente stradale a bordo della sua bicicletta, finita sotto ad un camion.

Secondo le prime ipotesi, il 50enne stava pedalando in direzione Olmobello quando è rimasto coinvolto nel contatto con il camion che lo ha sbalzato sulla carreggiata opposta.

Sul posto un'ambulanza e un automedica. Lo staff del 118 ha provato a rianimare l'uomo sul posto ma per lui non c'è stato nulla da fare.

Il tratto di via Nettuno al momento è chiuso (con deviazioni in via Reynolds, via dei Rangers e via Toti), per permettere i rilievi del tragico sinistro affidati alla Polizia locale di Cisterna.