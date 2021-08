E' stata firmata dal Sindaco Alessandro Coppola l'ordinanza di che vieta nuovi ingressi al camping Sunset dopo l'accertamento da parte della Asl di alcuni casi di positività al Coronavirus. Domani i sanitari effettueranno i tamponi molecolari a tutti gli ospiti e allo staff della struttura.

"Abbiamo messo in campo tutte le misure previste dai protocolli di sicurezza in raccordo con la Asl Rm6 - dichiara il Sindaco Alessandro Coppola - con l'ordinanza di oggi nessun altro villeggiante potrà accedere al camping, e sono sospese tutte le attività ludiche e ricreative all'interno, fino a nuove comunicazioni da parte della Asl che dovrà terminare l'indagine epidemiologica. Domani verranno effettuati i tamponi di controllo a circa 250 persone presenti nella struttura per verificare se si tratta di casi isolati o di un focolaio. Ringrazio tutto il personale della Asl per il lavoro che sta svolgendo e per quanto fatto dall'inizio della pandemia".