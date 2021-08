L'arrestato dopo le formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dall'A.G. inquirente.

Il prevenuto, a seguito di una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 400 grammi di cocaina, 600 grammi di hashish, 380 grammi di marijuana nonché di due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, il tutto sottoposto a sequestro.

Nella giornata di ieri, ad Aprilia, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del locale Reparto Territoriale, al termine di un servizio finalizzato a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un 30enne del luogo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

