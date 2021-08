Grave incidente all'incrocio fra la Migliara 53 e via Lungobotte, fra Pontinia e Sabaudia. La dinamica del sinistro è al vaglio delle forze dell'ordine.

Per cause in corso di accertamento, si sono scontrate una motocicletta e un'automobile. A riportare le ferite più serie, coloro che viaggiavano in sella alla due ruote. Si tratta di due persone sui trent'anni.

Uno di loro è stato trasportato in codice rosso con l'elicottero in ospedale a Latina; l'altro, invece, all'ospedale di Terracina sempre in codice rosso. Alla guida dell'auto, invece, un 70enne.