Il centro commerciale Morbella riapre. A renderlo noto, con una comunicazione ufficiale, è l'assessore alle Attività Produttive, Simona Lepori: "È stata una corsa contro il tempo per poter garantire ai commercianti di tornare al lavoro già da questo fine settimana. Nella mattinata di oggi gli operatori hanno presentato la Scia ai Vigili del fuoco e comunicato al Suap l'avvenuto deposito. Gli uffici si sono subito attivati affinché il centro potesse riaprire oggi stesso grazie all'ordinanza n. 219 del 06/08/2021 pubblicata poco fa sull'Albo Pretorio. Sono molto soddisfatta per quanto fatto e ringrazio come sempre l'ufficio per il lavoro svolto con tanta abnegazione. Auguro una pronta ripresa agli operatori del centro Morbella che celermente hanno espletato tutti i passaggi per mettere in sicurezza la struttura".