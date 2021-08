È di due persone ferite il bilancio dell'incidente che è avvenuto oggi pomeriggio all'incrocio tra via Migliara 54 e strada del Chiarone, tra Sabaudia e Pontinia.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due automobili; una procedeva lungo la Migliara 54 e l'altra, invece, stava percorrendo la strada del Chiarone.

All'altezza dell'intersezione fra le due strade, per cause che sono in corso di ricostruzione da parte delle forze dell'ordine, è avvenuto l'impatto.

Una delle due auto, condotta da un ragazzo che è stato poi trasportato dal personale del 118 all'ospedale "Santa Maria Goretti", si è ribaltata dopo lo scontro. Sul posto, oltre ai sanitari, anche i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile Anc Sabaudia, che hanno contribuito sul fronte della gestione della viabilità.