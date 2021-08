Si conferma una frenata della variante Delta nel Lazio con un RT in calo a 1,24 rispetto a 2,01 della scorsa rilevazione e con -104 casi giornalieri rispetto a venerdì della scorsa settimana".

"Si sta riallineando anche il dato della dashboard Nazionale verso le 7,2 milioni di somministrazioni. Rimane confermato il raggiungimento entro la giornata di domenica del 70% in doppia dose di tutta la popolazione dai 12 anni in su, prossimo obiettivo 80%.

