Un incidente stradale è avvenuto questa sera, poco prima delle 20 alla periferia di Latina a Borgo Piave. Per cause in fase di ricostruzione una minicar condotta da un giovane che ha 18 anni è entrata in collisione con uno scooter. L'impatto è stato violento e la vettura si è anche ribaltata. Subito è scattato l'allarme alla sala operativa del 118 che ha inviato le ambulanze, sul luogo dell'incidente è intervenuto il personale della polizia locale di Latina che sta rilevando l'esatta dinamica. Quello di oggi è il secondo incidente stradale che vede coinvolta un'auto che si ribalta. L'altro era avvenuto questa mattina in via Rossetti.