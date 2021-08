La città di Latina è sommersa dai rifiuti e non mancano i disagi. Emergenza nell'emergenza, sono due i roghi di immondizia che si sono verificati in punti diversi della città e che hanno costretto questa mattina i vigili del fuoco agli straordinari. E' accaduto in zona Santa Maria Goretti e in via dei Mille, nel centro della città. Causa di disattenzione o frutto dell'esasperazione dei residenti?